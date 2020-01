Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alerta pe aeroportul Otopeni, dupa ce au aparut suspiciuni ca un pasager israelian ar putea fi infectat cu virusul din China. El a fost preluat cu ambulanța și transportat la Institutul Matei Balș din Capitala. Pana la urma s-a dovedit ca a fost alarma falsa.

- Ministerul Sanatatii informeaza ca un tanar, cetatean israelian, venit pe Aeroportul Otopeni cu o aeronava, a acuzat simptome gripale si a fost preluat de un echipaj al Ambulantei pentru a fi transportat la Institutul National ‘Matei Bals’ in vederea acordarii asistentei medicale de specialitate. Ministerul…

- La bord, pasagerul a spus ca a calatorit in China, insa acum trei luni. "Astazi, 25 ianuarie, comandantul cursei Ryanair de pe ruta Tel Aviv -Bucuresti, a solicitat prezenta unei echipe medicale la aterizare, ca urmare a faptului ca un pasager prezenta unele simptome de gripa. Aeronava a aterizat la…

- Ziarul Unirea Virusul ucigaș a ajuns in Romania: Pasager suspect de infectie cu coronavirus, pe Aeroportul Otopeni. Autoritațile sunt in alerta maxima Virusul ucigaș a ajuns in Romania, iar autoritațile sunt in alerta maxima și au luat masuri fara precedent. Un barbat suspect a fost descoperit pe Aeroportul…

- Momente de panica sambata, 25 ianuarie! Un pasager suspect de coronavirus a ajuns in aceasta zi pe Aeroportul Otopeni din Capitala. Barbatul a venit cu avionul de la Tel Aviv și a marturisit ca, in urma cu trei luni, a fost și in China.

- Alerta dupa ce virusul mortal din China a ajuns in Europa! Doi fracezi sunt infectați cu coronavirus și se știe ca unul dintre ei fusese intr-o excursie in zona de pericol. La doar cateva ore de la revenirea in țara, barbatul s-a prezentat la spital cu febra și tuse.

- Un nou virus provoaca panica la nivel mondial: Acesta provoaca febra hemoragica, ataca mai multe organe și poate duce la deces Dupa coronavirusul din China care a pus experții in alerta privind o epidemie la nivel global ce ar putea provoca numeroase victime, un nou virus pune in alerta specialiștii.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Din informațiile pe care le avem este…