Cum poți preveni EXFOLIEREA UNGHIILOR Exfolierea unghiilor este o problema foarte frecventa in randul majoritatii femeilor si nu intotdeauna are legatura cu alimentatia, mai exact cu carenta de vitamine si minerale. Exfolierea unghiilor poate fi cauzata atat de factori interni, cat mai ales de factori externi si afecteaza preponderent femeile, astfel ca aproximativ 20% din populatia Globului se confrunta cu aceasta... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

