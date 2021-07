Cum poți obține certificatul digital Covid dacă nu ai acces la internet ​​Certificatul digital Covid poate fi descarcat in doar cateva minute de pe platforma certificat-covid.gov.ro. De unde poate fi insa descarcat documentul daca nu ai acces la internet? Platforma certificat-covid.gov.ro a fost lansata pe 1 iulie. Cum poate fi descarcat certificatul digital Covid fara internet Certificatul digital verde (pașaportul COVID) poate fi obținut fara acces la internet in doua feluri: cu ajutorul medicului de familie sau cu ajutorul Direcției de Sanatate Publica din județul respectiv. Certificatul poate fi prezentat la vama atat pe hartie, cat și pe telefon, iar validarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

