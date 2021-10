Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu, a sustinut marti, 26 octombrie, ca eliberarea medicamentului Favipiravir in farmaciile cu circuit deschis ar duce la reducerea numarului de internari in cadrul spitalului, transmite News.ro . „Propun ca antiviralul Favipiravir sa poata…

Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu, propune ca medicamentul Favipiravir folosit in spitale pentru tratamentul pacientilor cu COVID-19, sa poata fi eliberat in farmacie, pe baza de prescriptie si sa fie decontat de la buget. Medicul considera ca, astfel, formele medii de boala…

- 196 de noi cazuri COVID-19 la Iasi. Coborare brusca a numarului de cazuri, dar asta in conditiile in care, duminica, testarea s-a facut la jumatate, cantitativ, fata de cat se face in mijlocul saptamanii. Chiar si asa, in continuare, sectiile ATI sunt pline pana la refuz, si la fel cele cu suport de…

- O noua zi cumplita in judet: au fost raportate 540 de noi cazuri, dar si 15 decese in randul pacientilor pozitivi. Ieri a fost repusa in functiune sectia ATI COVID de la unitatea modulara de la Letcani. Potrivit comunicatului MApN, dar si declaratiilor conducerii Spitalului de Boli Infectioase, au fost…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, Florin Rosu, a anuntat ca incepand de marti noaptea vor fi internati pacienti cu COVID-19 in sectia exterioara Letcani, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, vor fi ingrijiti doar pacienti cu forme medii de COVID-19…

- Romania a inregistrat sambata, 2 octombrie, cele mai multe cazuri noi, 12.590 , de la debutul pandemiei, iar medicul Florin Rosu, managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, a declarat, sambata noapte, ca spitalele au epuizat resursele disponibile, iar ambulantele cu bolnavi asteapta la rand,…

- Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat ca noaptea de vineri spre sambata a fost una de foc pentru medicii acestei unitati si ca ambulantele au stat la coada in curtea spitalului cu pacienti in stare grava care necesitau internare.

- Desi au trecut mai bine de trei saptamani de la sedinta prin care s-a decis predarea Spitalului mobil de la Letcani din administrarea Asociatiei de Dezvoltare Euronest catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), preluarea unitatii medicale nu a fost efectuata. Pentru a putea fi realizat transferul…