- Criza provocata de coronavirus a luat pe toata lumea prin surprindere. Economia mondiala a incetinit ritmul. Pana și cele mi stabile și mai importante companii, la nivel mondial, sunt afectate de criza provocata de coronavirus. Economia romaneasca sufera, in aceeași masura. Pana și cele mai importante…

- Firmele vor fi ajutate de stat sa depașesca perioada de criza generata de pandemia de coronavirus. Astfel, angajatorii care-și trimit salariații in șomaj tehnic vor putea primi o parte din banii pentru salarii. Ajutorul, insa, va fi acordat doar pana la un anumit nivel salarial, restul fiind suportat…

- Consilierul municipal Dan Paun (presedintele interimar PPUSL Braila) a acuzat in cadrul unei conferinte de presa sustinuta pe 11 martie, inainte de decretarea starii de urgenta in Romania, dar totusi in plina pandemie de coronavirus, ca taximetristii au fost luati in vizorul Oficiului Roman pentru Drepturile…

- Este oficial. OUG pentru ajutorarea firmelor din Romania pe perioada crizei generate de COVID 19 a fost elaborata. Guvernul va acorda garantii de stat pentru finantarea firmelor in limita a 10 milioane de lei per beneficiar, arata proiectul de OUG pentru sustinerea economiei, conform Mediafax.Citește…

- A la guerre comme a la guerre. Lovite in plin de efectele pandemiei de coronavirus, firmele din Buzau se repliaza din mers și incearca sa diminueze șocul economic suferit. Cele mai avantajate sunt firmele care desfașoara activitate de comerț și care iși pot livra produsele pana la ușa clientului. Pescaria…

- Firmele mici sunt in pericol din cauza scaderii economice bruste cauzate de pandemia de coronavirus. In timp ce companiile au deja cereri si propuneri pentru ca statul sa le sprijine, unele dintre ele au luat initiativa si individual si au creat un grup de Facebook in care IMM-urile pot vinde…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeana, inclusiv din România, afectate de scaderea afacerilor care urmare a crizei actuale cauzate de pandemia de coronavirus COVID-19, ar putea primi credite bancare și capital de lucru, prin facilitați propuse de Comisia Europeana. Citește…

- Firmele pot folosi soluții digitale pentru a facilita lucrul angajaților de acasa, in vederea prevenirii raspandirii coronavirusului COVID-19. Iata un ghid de instrumente pentru lucru de acasa.