Cum porți cămăși de bărbați corespunzător în așa fel încât să arăți mereu stilat Pentru ca este piesa esențiala pentru un look masculin ingrijit, este important sa respectați cateva reguli pentru a purta bine o camașa. Ce croiala ar trebui sa alegi pentru a arata cat mai bine? Care sunt diferitele tipuri de gulere? Ce stil sau material ar trebui sa alegi? Care sunt cele mai bune marci de camași? Gasiți raspunsurile la aceste intrebari mai jos. Punand intrebarile corecte atunci cand alegeți o camașa Daca exista o piesa tipica de imbracaminte pentru barbați, aceasta este camașa. Camașa alba cu un costum, camașa in carouri pentru un look de lumberjack sau hispter,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

