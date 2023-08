Polițiștii au descoperit ca tanarul drogat care a produs accidentul cumplit din 2 Mai avea in mașina și o folie cu patru pastile de bromazepam, plus un joint. Tot mai mulți tineri sunt depistați la volan consumand bromazepam, un medicament psihotrop, care se elibereaza numai pe baza de rețeta speciala. Deși tanarul drogat de la 2 Mai, care a omorat doi tineri și a ranit alți șase, a ieșit pozitiv la cocaina, amfetamina și metamfetamina, se pare ca avea in mașina și o folie cu patru pastile de bromazepam și o țigara artizanala de tip joint. Poliția a depistat, in ultimul timp, din ce in ce mai…