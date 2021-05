Stiri pe aceeasi tema

- "Inca de saptamana trecuta am avut rugamintea pentru fiecare spital sa ne spuna oportunitatea ca sa reuseasca a-si vaccina propriii pacienti, acest lucru s-a intamplat si in momentul de fata aproximativ 40 de spitale si-au dat acordul. De maine (n.r.. - marti) vor incepe vaccinarea in spitale, pentru…

- Raportul cu diferențele de raportare a deceselor COVID-19, in Parlament Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Foto: gov.ro Ministrul sanatații a anunțat ca va prezenta în parlament raportul comisiei care a analizat diferențele de raportare a deceselor la persoane cu COVID -19.…

- CHIȘINAU, 2 mai - Sputnik. Comisia Extraordinara pentru Sanatate Publica a municipiului Chișinau a emis o noua hotarare prin care ii solicita Ministerului Sanatații sa inceapa cea de-a treia etapa de vaccinare in Capitala, in contextul unei incidențe sporite. © Photo : Facebook / Primaria Municipiului…

- Consiliul Județean Iași și Instituția Prefectului au organizat astazi o intalnire cu managerii și reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” Iași, Direcției de Sanatate Publica, Inspectoratului pentru Situații de Urgența și Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Euronest pentru…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a informat, luni, ca vor fi initiate demersurile necesare pentru redeschiderea spitalului mobil de la Letcani. Potrivit sursei citate, CJ Iasi si Institutia Prefectului au organizat, luni, o intalnire cu managerii si reprezentantii Spitalului de…

- Corpul de control al prefectului de Gorj, Corneliu Raducan Morega, a finalizat verificarile la Serviciul de Ambulanța Județean, in urma decesului inspectorului Direcției de Sanatate Publica, Adrian Dobrin, mort in urma infecției COVID. Barbatul a ramas fara ventilator in ambulanța care il transporta…

- Cei doi inspectori ai Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, care verifica zilnic, incepand din noiembrie 2020, cele trei sectii ATI cu pacienti COVID din judet, nu au gasit nicio neregula, a transmis DSP Sibiu vineri, la solicitarea AGERPRES. "Sectiile ATI sunt verificate zilnic din data…

- Propunerea a fost inaintata la Ministerului Sanatatii de catre Horia Timis, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad. Acesta mai arata ca s-a gandit ca la nivelul judetului Arad sa faca un laborator special pentru zona industriala, insa birocratia este prea mare.