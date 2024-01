Stiri pe aceeasi tema

- Warren Buffett doneaza aproximativ 870 de milioane de dolari catre patru fundații de inainte de sarbatoarea “Ziua Recunoștinței”, noteaza CNN. Donațiile sunt sub forma de acțiuni. Potrivit unui comunicat de presa, 1,5 milioane de acțiuni vor merge catre Fundația Susan Thompson Buffett, care poarta numele…

- Trafic dirijat pe DN10, in Unguriu, in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața. ,,Din primele date este vorba de o coliziune intre un autovehicul și un atelaj hipo. La acest moment, o persoana este evaluata medical.” , transmite Biroul de Presa al IPJ Buzau.

- Britney Spears a criticat presa care a scris despre cartea ei de memorii care va aparea in curand, spunand ca e „stupida” și „prostanaca”. Artista a spus ca nu-i plac titlurile pe care le citește și ca scopul ei nu a fost sa jigneasca pe nimeni, noteaza The Guardian.

- Un articol de opinie din EU Today, intitulat „Ziua de naștere a cancelarului Nehammer - С днём рождения! (n.r. - La mulți ani)” il critica pe cancelarul Austriei, invocand situația economica din țara, cat și situația din ce in ce mai complicata din interiorul partidului aflat la guvernare.

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marți, in cadrul conferinței de presa susținute impreuna cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, ca „Romania ramane un stat consecvent in cadrul relațiilor sale din Orientul Mijlociu”. „De aceea, suntem extrem de ingrijorați de spirala crescanda a violențelor,…

- ​Xabi Alonso se afla din octombrie 2022 pe banca celor de la Bayer Leverkusen, iar evoluția echipei l-a facut pe acesta sa fie unul dintre cei mai doriți antrenori la ora actuala. Presa din Germania a dezvaluit ca tehnicianul are o clauza in contract ce ii permite sa plece gratis in 2024 la 3 cluburi…

- Messi va ramane la Inter Miami, sustine presa spaniolaLionel Messi nu se va alatura unei alte echipe sub forma de imprumut cand se va incheia sezonul din Major League Soccer, spune Guillem Balague, un important jurnalist spaniol, citat de BBC, conform news.ro. Numele capitanului echipei Inter…

- Toate pelerinajele in Țara Sfanta programate in urmatoarea perioada vor fi suspendate și amanate pana la restabilirea condițiilor depline de siguranța pe teritoriul statului Israel, a transmis astazi Patriahia Romana, citata de Agerpres. Anunțul vine „in contextul dramatic creat acum cateva zile…