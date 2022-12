Cum e să lucrezi la Adobe România? Ce spun angajații In octombrie anul acesta, Adobe Romania, cel mai mare centru din Europa al companiei, axat pe dezvoltarea de produse software, a anunțat atingerea pragului de 1.000 de angajați pe piața locala. Mai mult, compania are in plan consolidarea poziției de centru de excelența in Romania și atragerea de noi talente, avand poziții deschise de la entry level la senior level și management. Dar ce inseamna pentru o companie precum Adobe un portofoliu de beneficii cu care sa atraga talentele de pe piața? Și mai ales, ce apreciaza, de fapt, angajații? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tichete de masa 2023, se schimba legislatia bonusurilor. Ce trebuie sa stie angajatii despre vouchere si zile libere Din 2023, pachetele de beneficii se pot schimba conform noii legislații. In ultimii ani, pachetul de beneficii suplimentare s-a diversificat, cu program flexibil, plata utilitaților de…

- Plecarea Enel din Romania nu ar trebui privita ca o tragedie, iar clientii nu vor fi afectati, a afirmat marti, 22 noiembrie, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Aceasta dupa ce anterior, tot marti, Enel a anuntat ca si-a planificat pentru anul viitor plecarea din Romania.Chiritoiu…

- Romania are un potențial uriaș in materie de energii regenerabile și sta mult mai bine in privința oportunitaților in acest domeniu decat credem noi, spun reprezentanții uneia dintre marile companii din domeniu, European Energy. ”Ce facem noi e destul de simplu. Energia eoliana și cea solara…

- Piața de motorina arata din nou semne de haos, subminand economia globala cu o noua criza de presiune inflaționista. Acest combustibil, care alimenteaza camioanele, trenurile și navele, se bucura de prime uriașe de cumparare in Europa.Afectat de grevele muncitorilor de la rafinariile de petrol din Franța,…

- Anul trecut, chinezii de la Nio au debarcat pe piața din Norvegia. Aceștia iși continua expansiunea pe Batranul Continent și ajung in Germania, Olanda, Danemarca și Suedia. Cu ocazia evenimentului (organizat la Berlin) care marcheaza lansarea producatorului chinez pe piața europeana, inițial in țarile…

- Furnizorii romani au acuzat ca au ajuns intr-o situație atat de dificila pentru ca guvernul nu a platit integral sumele cuvenite companiilor dupa plafonarea prețurilor la energie. In plus, statul ii obliga sa cumpere 70 la suta din energia livrata in urmatorii ani, potrivit Realitatea Plus.Unul dintre…

- Problemele Europei in aprovizionarea cu petrol si gaze in aceasta iarna, din cauza conflictului cu Rusia, ar putea fi exacerbate de o noua criza pe piata, in care preturile sunt deja ridicate: o criza de lichiditati care ar putea duce la o crestere si mai mare, relateaza Reuters, conform news.ro.…

- Prețurile uraniului au atins cele mai ridicate niveluri de la inceputul lunii martie, datorita optimismului tot mai mare al comercianților cu privire la perspectivele cererii de combustibil nuclear pe fondul crizei energetice din Europa. Costul uraniului de la jumatatea lunii august a crescut cu…