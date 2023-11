Cum deschizi corect ușa frigiderului din magazin. Ai încercat și tu? Și pe tine te incurca ușile frigiderelor din magazine? Playtech Știri iți explica secretul care te va ajuta sa le manipulezi corect. Mulți clienți nu știu, insa acest tip de uși pot fi „blocate” cat timp tu cumperi produsele ce te intereseaza din interiorul compartimentului racit. Iata despre ce este vorba! Rolul ușilor frigiderelor din […] The post Cum deschizi corect ușa frigiderului din magazin. Ai incercat și tu? appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Burt Young, faimos pentru rolul sau din seria ‘Rocky’, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Hollywoodul a pierdut o legenda, decesul actorului american Burt Young fiind anunțat miercuri. Cand a murit renumitul actor Cunoscut pentru interpretarea sa memorabila din seria de filme „Rocky”,…

- Cei mai mulți dintre cei care au flori in case observa la un moment dat ca acestora nu le mai merge atat de bine. Incep sa se ofileasca, iar pe frunzele lor apare o substanța lipicioasa. Asazi va spunem cu ce sa stropești florile din ghiveci de paduchi sau paianjeni. Sigur nu ai incercat aceste […]…

- Daca ouale se numara printre alimentele des consumate de tine, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți va explica in articolul de astazi ce greșeala sa eviți sa faci cand prepari mancare cu ele. Afla in randurile de mai jos cat timp trebuie sa prajești un ou pentru a obține un rezultat ca in…

- In Limba Romana exista anumite cuvinte care, deși folosite des, sunt foarte puțini cei care le știu originea și chiar semnificația. Este și tema de astazi, și anume cuvantul are da mari batai de cap romanilor, și anume ”pedant”. Citește și afla ce inseamna ”pedant”. Care este originea cuvantului ”pedant”…

- Fara indoiala, unul dintre cele mai placute moduri de a face fața plictiselii este acela de a rezolva teste IQ. Prin intermediul acestora, iți poți testa abilitațile. Daca vrei sa-ți pui mintea la incercare poți rezolva urmatorul test IQ. Tot ce trebuie sa faci este sa gasești cuvantul ”play” in imagine.…

- Au trecut mai bine de doua decenii de cand un rol o transforma intr-o vedeta internaționala. Puțini mai știu cum arata și cu ce se ocupa in prezent Ana Maria Orozco, actrița care a impresionat Romania cu rolul ei din „Betty cea urata”. Are 50 de ani și e transformata total. Ce s-a ales de […] The post…

- Daca frigiderul nu mai racește cum trebuie, este musai sa-i verificați garnitura de cauciuc. Aceasta este responsabila de inchiderea optima a ușii, așa ca este bine sa funcționeze cum trebuie. Vestea buna este ca aceasta problema se rezolva rapid. Iata cum sa repari garnitura frigiderului acasa, simplu…

- Este un aparat prezent in aproape toate casele romanilor din toate colțurile țarii, dar care este de multe ori omis cand facem curat in casa. Pentru a funcționa in condiții optime cat mai mult timp, are nevoie de o ingrijire speciala. Puțini știu are un buton secret, o funcție ce este de mare ajutor.…