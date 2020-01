Stiri pe aceeasi tema

- Periute chinezesti si pasta de dinti bulgareasca achizitionate cu bani europeni, asta primesc persoanele defavorizate din Craiova. Incepand de ieri, Primaria Craiova distribuie pachete cu produse de igiena. Acestea sunt destinate beneficiarilor de venit minim garantat (VMG) si de ajutor pentru sustinerea…

- Luni, 20 ianuarie, municipalitatea va incepe distribuirea pachetelor de igiena acordate prin Programului operational – Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD). Pachetele vor fi distribuite la sediul din sos. Nationala nr. 43, in intervalul orar 8.30 – 15.30, de luni pana vineri inclusiv. In prezent,…

- O instanta din Vietnam a condamnat trei barbati la inchisoare pentru traficul cu carcase inghetate de tigru din Laos in Vietnam, informeaza joi DPA potrivit Agerpres Cei trei, toti originari din provincia central-vietnameza Nghe An, au fost arestati in luna iulie a anului trecut dupa ce autoritatile…

- In Slobozia a inceput distribuirea pachetelor cu produse de igiena in cadrul programului pentru ajutorarea persoanelor defavorizate. Pachetele cu produse contin: periuta de dinti, pasta de dinti, sapun lichid, sampon copii, sampon adulti, detergent rufe si sunt distribuite la Cantina Sociala ”Sfantul…

- Incepand de vineri, 10 ianuarie, timp de 45 de zile, se distribuie 944 de pachete cu produse de igiena personala, persoanelor defavorizate din municipiul Suceava, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Pachetele conțin: * periuța de dinți (5 buc.); * pasta de dinți (300 ml.); * sapun lichid (500…

- In municipiul Suceava va incepe, de vineri, 10 ianuarie, distribuirea pachetelor cu ajutoare de la Uniunea Europeana, prin Programul Operational de Ajutorare a Persoanelor Dezavantajate.„Pachetele vor fi distribuite de reprezentantii Primariei Suceava, zilnic, de luni pana vineri inclusiv, in ...