4 ani i-a luat lui Liviu Varciu sa-și ridice propria vila in regie proprie. L-a costat peste 400.000 de euro insa casa de langa Padurea Baneasa insa are buncar anti atomic dar și sala de cinema și spa. In varsta de 40 de ani, vedeta Antena 1 și-a bagat toți banii din ultimii cinci ani, in construcția aspectuoasei vile, mai mult, s-a imprumutat de 50.000 de euro de la Nea Marin, alias Marin Barbu, vedeta emisiunii ”Poftiți pe la noi!” Mai mult, mama copiilor sai și-a vandut apartamentul pentru a acoperi o parte din cheltuielile ridicarii vilei. ”Am fost intr-o situație foarte dificila, nu-mi mai…