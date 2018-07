Cum arata un altfel de Shanghai. Cel de langa Baku!

Stiri pe aceeasi tema

- Doi baieti au fost omorati in apropiere de o scoala primara, dupa ce un barbat, in varsta de 29 de ani, a atac un grup cu un cutit de bucatarie, joi, in jurul orei 11:30 ora locala, in Shanghai,...

- Petrecerea de deschidere a Festivalul de Film de la Cannes s-a lasat cu un moment super cute surprins de un spectator. In timpul concertului sau, rapper-ul 50 Cent s-a trezit cu John Travolta pe scena pentru o repriza de dans. Deși parea dintr-un alt film, show-ul hilar a facut deliciul publicului.…

- Protest inedit, langa Alba Iulia. Doi cetațeni au plantat, recent, un pom intr-o groapa adanca situata pe Drumul Județean 107, ce leaga municipiul reședința de județ de localitatea Teleac. Oamenii au dorit sa traga un semnal de alarma cu privire la craterul adanc din asfalt, aflat intr-o curba, care…

- Aspecte ce tin de cazuistica Parchetelor militare si particularitati ale urmaririi penale in acest domeniu specific de competenta au fost printre temele abordate in cadrul unei intalniri la sediul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, a unei delegatii condusa de Gail A. Curley,…

- Alex Ferguson a ieșit din coma. Antrenorul in varsta de 76 de ani a dialogat cu familia Dupa operația suferita sambata, scoțianul este in revenire. Intervenția chirurgicala a avut loc la Royal Hospital di Salford. Langa fostul manager de la Man United sta tot timpul soția Cathy, cu care s-a casatorit…

- Un preot ortodox din Grosii Tiblesului, Maramures, construieste o manastire in Marea Britanie, langa Londra. A fost cumparat deja un hectar si jumatate de teren, iar acum se lucreaza la proiectul pentru noua biserica.

- A prezentat emisiuni cu si despre dragoste, in timp ce ea a preferat sa isi tina familia departe de lumina reflectoarelor. Mirela Vaida a vorbit intr-un interviu acordat Revistei Viva despre relatia pe care o are cu sotul ei, cum s-au cunoscut, dar si cum se descurcau odata, cand nu aveau prea mulți…