Stiri pe aceeasi tema

- Zelenski, a semnat un decret prin care se adopta deciziile Consiliului Național de Securitate și Aparare (NSDC) din 30 septembrie. Potrivit acestui document, Kievul afirma ca este imposibil sa fie purtate negocieri cu Rusia atat timp cat Vladimir Putin este președinte. De asemenea, a fost aprobata și…

- Consiliul Federatiei, camera superioara a Parlamentului rus, a aprobat marti, 4 octombrie, incorporarea a patru regiuni ucrainene in Federatia Rusa, ceea ce inseamna ca Moscova este pe cale sa incheie anexarea formala a teritoriilor capturate in cele sapte luni de razboi, transmite Reuters și Agerpres…

- In regiunea ocupata Lugansk din estul Ucrainei, rușii fac un film despre razboi, in care folosesc toate simbolurile pe care propaganda de la Moscova le atribuie ucrainenilor: ca sunt naziști, ca sunt conduși de americani, ca ascund biolaboratoare in care se produc virusuri mortale.

- Doi aliați ai lui Vladimir Puțin au reacționat cu furie la adresa conducerii militare a Rusiei, dupa infrangerea suferita de trupele ruse la Liman , un oraș cheie din estul Ucrainei. Reacțiile venite de la cecenul Ramzan Kadirov și magnatul Evgheni Prigojin, cunoscut ca „Bucatarul lui Putin”, contrasteaza…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va semna vineri tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, a anuntat joi Kremlinul, transmit agentiile de presa internationale.„Ceremonia de semnare va avea loc maine (vineri - n.r.)”, a declarat purtatorul…

- Dupa infrangerile zdrobitoare ale rușilor și contraofensiva forțelor armate ale Ucrainei, comandamentul grupului vestic al forțelor armate ruse a fost schimbat din nou. „Dupa o serie de infrangeri din partea Forțelor de Aparare ucrainene, comanda grupului vestic al Forțelor Armate ruse a fost schimbata…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat duminica la Cairo, contrar declaratiilor precedente, ca Rusia cauta sa rastoarne guvernul ucrainean, relateaza DPA. „Cu siguranta, vom ajuta poporul ucrainean sa se elibereze de regimul care este absolut antipopular si antiistoric’, a declarat Lavrov.…