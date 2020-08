Stiri pe aceeasi tema

- In noul sezon Chefi la cuțite nu doar farfuriile vor fi spectaculoase, ci și ținutele și look-ul Ginei Pistol. Outfit-urile alese sunt de fiecare data surprinzatoare și complimentate de toți cei din jur.

- Amalia Bellantoni de la emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1 a fost batuta crunt in mijlocul strazii, de doi indivizi. Sicilianca a aparut sa faca declarații, la scurt timp dupa incidental neplacut.

- Amalia Bellantoni a trecut prin clipe de coșmar, in urma cu cateva zile. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” a fost batuta, in plina strada, de mai mulți indivizi. A ajuns la spital, pe perfuzii, iar acum are mana in ghips.

- Amalia a intrat in direct la Romania TV si a facut dezvaluiri cutremuratoare despre momentele de groaza prin care a trecut. Chef-ul a marturisit ca i s-a smuls parul pe viu si trantita la pamant. "Este prima oara cand mi se intampla asa ceva. Am mai primit amenintari in luna decembrie, cand…

- Programul TV Antena 1 de azi, joi. 30 iulie 2020, ne aduce in prime time un episod savuros din emisiunea „Chefi la cuțite”, de la ora 20:00. Nu rata Observatorul, ca sa afli cele mai noi știri din Romania!

- Mulți fani ai emisiunii Chefi la Cuțite se intreaba cand va fi difuzat pe micile ecrane sezonul 8 al celebrei emisiuni de la Antena 1. Filmarile au inceput in luna februarie, dar dupa ce pandemia de coronavirus a ajuns și in Romania, totul a fost oprit. S-a aflat cand se difuzeaza sezonul 8 al emisiunii…

- Gina Pistol și Smiley formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Ce doi sunt impreuna de mai bine de trei ani, insa și-au facut relația publica in urma cu doar cateva luni. Prezentatoarea Asia Express a facut dezvaluiri interesante despre iubitul ei și despre cum decurg lucrurie intre…

- La doar 33 de ani, Chef Dumitrescu face bani pe banda rulanta și a reușit, in doar cațiva ani, sa fie considerat unul dintre cei mai buni bucatari din Romania. Cați bani costa un meniu de nunta, facut de Chef Florin Dumitrescu Florin Dumitrescu face parte din formula magica de bucatari care a adus audiențe…