- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP), scor 7-6(1), 6-3, 7-5 și a cucerit trofeul la Roland Garros 2023. Sarbul mai duce o lupta doar cu istoria. Epoeea lui Novak Djokovic a inceput in anul 2008, la Australian Open. Intre timp, Nole a adunat toate trofeele posibile,…

- Novak Djokovic a cucerit la Paris al 23-lea titlu de Grand Slam al carierei, dupa ce l-a invins pe Casper Ruud in marea finala, scor 7-6(1), 6-3, 7-5. Imediat dupa meci, rivalul sau Rafael Nadal l-a felicitat pentru performanța extraordinara realizata dupa finala de la Roland Garros.

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP), scor 7-6(1), 6-3, 7-5 și a cucerit trofeul la Roland Garros 2023. Mats Wilander și Tim Henman cred ca sarbul joaca cel mai bun tenis al carierei. Novak Djokovic cucerea primul trofeu de Grand Slam in 2008, la Australian…

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Casper Ruud (24 de ani, 4 ATP), scor 7-6(1), 6-3, 7-5 și a cucerit trofeul la Roland Garros 2023. Pe podiumul de premiere, Nole a avut un mesaj pentru vedetele din fotbal prezente la finala. Novak Djokovic a devenit liderul autoritar in clasamentul trofeelor…

- Novak Djokovic este caștigatorul din acest an al trofeului de la Roland Garros, acesta fiind al treilea titlu obținut pe zgura de la Paris, dupa cele din 2016 și 2021. Tenismanul sarb Novak Djokovic a castigat, duminica, turneul de la Roland Garros si si-a trecut in palmares al 23-lea sau titlu de Mare…

- Novak Djokovic a caștigat astazi Grand Slam-ul de la Roland Garros, stabilind un record in tenisul mondial, acesta fiind cel de al 23-lea titlu din cariera sa. El l-a invins in finala de la Paris pe norvegianul Casper Ruud, in trei seturi.

- Rafael Nadal (37 de ani) a reacționat la scurt timp dupa ce rivalul Novak Djokovic (36) a caștigat Roland Garros 2023 și l-a depașit astfel in clasamentul jucatorilor cu cele mai multe titluri de Grand Slam. Sarbul are acum 23, lider solitar in tenisul masculin. Novak Djokovic l-a invins pe Casper Ruud…

- Novak Djokovic s-a calificat vineri in finala turneului de Mare Slem la Roland Garros, dupa o victorie in patru seturi in fata spaniolului Carlos Alcaraz, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Djokovic, fost lider mondial, acum locul 3 ATP, s-a impus dupa trei ore si 14 minute in duelul cu actualul numar unu mondial…