Cum ar fi sunat melodiile tale preferate de la radio dacă erau despre coronavirus In miezul pandemiei de coronavirus, este dificil sa gasim motive sa zambim – insa artiștii reușesc mereu sa ne binedispuna. YouTuber-ul și cantarețul Daniel Pirvan a profitat de perioada de izolare sociala și a cautat sa reinventeze cele mai populare cantece ale artiștilor romani . Videoclipul lui, intitulat „hit-uri romanești dar sunt despre carantina”, a strans zeci de mii de aprecieri și sute de mii de vizualizari in doar cateva zile. Citeste și: Fotografiile care iți arata ca in mijlocul pandemiei de coronavirus nu ne-am pierdut umanitatea Daniel a rescris versurile melodiilor „Bolnavi amandoi”… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

