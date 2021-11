Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința sud-africani care au urmarit noua varianta de coronavirus cred ca aceasta a evoluat probabil la un pacient care avea o infecție cronica Covid-19, dar și o alta afecțiune. Daca este așa, nu va fi prima data cand o varianta a aparut la un pacient cu o infecție Covid de lunga durata,…

- Autoritatile germane au anuntat duminica al treilea caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, un caz anuntat anterior ca fiind suspect si confirmat la o persoana sosita pe 21 noiembrie la Frankfurt cu un zbor din Africa de Sud, relateaza AFP. Aceasta persoana, vaccinata cu schema…

- Cea mai noua varianta a coronavirusului, Omicron (identificata mai intai in Africa de Sud, dar depistata la scurt timp si in Europa si Asia) starneste ingrijorare la nivel mondial, avand in vedere numarul mare de mutatii pe care le comporta, relateaza Reuters.

- Omicron a fost denumita ultima tulpina de coronavirus descoperita la nivel mondial. Inițial a fost numita B.1.1.529, iar cei de la ONU spun ca transmisibilitatea este mult mai mare din pricina constelației de mutații și a profilului diferit fața de alte variante.

- Experții Organizației Mondiale a Sanatații se intalnesc, astazi, cu oficiali sud-africani din domeniul sanatații pentru a evalua evoluția situației din aceasta țara unde a fost depistata.Noua tulpina, B.1.1.529, care a fost identificata marți, prezinta „un numar extrem de mare” de mutații, iar proteina…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza marti ca, pana la data de 7 noiembrie, au fost confirmate 4.202 cazuri COVID cu varianta Delta.Potrivit INSP, au fost confirmate 5.958 de cazuri cu variante ale SARS CoV 2 care determina ingrijorare, din care 4.202 cu varianta Delta.Pana la data de…

- „Varianta AY.4.2 a tulpinii Delta se gasește deja in cazuri izolate in Rusia, dupa cum rezulta din rezultatele secvențierii genomilor coronavirusului SARS-CoV-2 depus in baza de date VGARus.

- OMS a anunțat ca monitorizeaza noua varianta a coronavirusului numita „Mu”, rezistenta la vaccinurile actuale. Oamenii de știința studiaza deja noua varianta pentru a incerca sa obțina cat mai repede date despre ea si sa gaseasca tratamentul potrivit.