Procurorul SIIJ Sorin Iașinovschi admite destul de clar ca au fost fraude la alegerile locale din Sectorul 1. In aprilie, surse din ancheta au aratat ca renumararea voturilor evidenția o diferența de peste 1300 voturi in favoarea fostului primar al sectorului, Dan Tudorache. Intr-un interviu ce urmeaza sa fie difuzat de Kanal D, procurorul afirma […] The post Cum a reactionat Dan Tudorache dupa ce un procuror a admis ca alegerile de la Sectorul 1 ar fi fost fraudate first appeared on Ziarul National .