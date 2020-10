Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul medic pediatru Mihai Craiu a vorbit intr-un interviu acordat Agerpres despre cazul micuțului de 8 ani din Buzau care a fost depistat infectat cu COVID și a dezvoltat cea mai grava forma a bolii, sindromul inflamator multisistemic.“Daca tot vorbim despre cazul sever de la Spitalul "Victor…

- Autoritațile italiene impuneau carantinarea pentru 14 zile a romanilor care intrau pe peninsula. Ieri, s-a revenit asupra deciziei, dar din nefericire, condițiile sunt aceleași ca și cele impuse in 10 august. Autoritațile italiene anunțau in 10 august ca romanii care doresc sa mearga in peninsula vor…

- O cantitate de 3,7 milioane de tone de ciocolata a fost produsa in Uniunea Europeana in anul 2019 si doar aproape 29.000 de tone, mai putin de un procent din cantitatea totala, a fost produsa in Romania, arata datele publicate luni de Eurostat. Germania, Italia si Franta au fost principalii producatori…

- Franta devine, incepand din acest an, a saptea tara din Europa in care va fi predat cursul optional de Limba, cultura si civilizatie romaneasca (LCCR), urmare a demersurilor intreprinse de catre Institutul Limbii Romane (ILR) si Ambasada Romaniei in Franta, precum si a sprijinului oferit de catre Primaria…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au produs o cantitate de 3,047 miliarde de litri de inghetata in 2019, in crestere cu 6% comparativ cu 2018, si doar 1,3% din cantitatea totala de inghetata a fost produsa in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor membre, Germania…

- Romania urmeaza sa extradeze doua persoane care au comis infracțiuni la nivel internațional. Anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. Citește și: Șoc in lumea politica din Italia! Premierul și șase miniștri sunt cercetați penal; sunt verificați pentru cum au gestionat…

- Managerul Institutului "Victor Babeș" din București, Emilian Imbri, atrage atenția asupra situației critice privind evoluția epidemiei in Romania, scrie Digi24.roEmilian Imbri considera ca, in Romania nu ne vom intalni cu situația de a decide cine va trai și cine va muri. „Doar soarta decide asta. In…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis vineri ca a fost prelungita cu 10 zile obligativitatea supravegherii medicale si autoizolarii pentru o perioada de 14 zile pentru persoanele care intra in Italia si care s-au aflat in Romania sau au tranzitat tara noastra. Exceptie de la aceasta masura fac…