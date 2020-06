Cum a fost posibil crearea plasticului biodegradabil şi ce conţine Plasticul reprezinta cea mai mare problema cu care se confrunta planeta noastra, cind vine vorba de poluare, din cauza faptului ca nu este biodeagradabil. Se pare ca exista insa o soluție. Padurile, raurile și oceanele planetei noastre sint pline de plastic. Cantitațile sint din ce in ce mai mare și, pina de curind, nu parea ca vom gasi o alternativa fiabila la aceasta problema. Trecind peste prob Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic s-a declarat convins ca ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, nu are "nicio problema" in privinta informatiilor aparute in spatiul public pe tema unui posibil conflict de interese in care acesta s-ar afla, punctand ca "nu exista nicio legatura intre domnul ministru al Finantelor…

- "Incet-incet se vor relua activitațile. Lumea a mai trecut prin astfel de situații. Noi nu am avut așa zis-ul total lockdown. Daca nu luai masurile preventive, luai masuri reactive incarcand sistemul sanitar și lucrand cu persoane care sunt bolnave, deci se inchideau fabricile etc.", a declarat Raed…

- Un pradator mai puțin obișnuit s-a aciuat in padurile din Moldova, iar zoologii considera ca amenința ecosistemul. Șacalul auriu este originar din Orientul Mijlociu și pana in urma cu cațiva ani era intalnit doar in zona Deltei Dunarii. Specialiștii avanseaza mai multe cauze pentru migrația acestuia…

- Problema unui cutremur devastator se ridica de mai multi ani in Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, a restrictiilor inca valabile si a procedurilor speciale din spitale, un asemenea scenariu ar fi cu adevarat catastrofal. Totusi, e bine sa stii ca salvarea depinde chiar de tine, mai ales…

- Directorul sportiv al clubului Glasgow Rangers, Ross Wilson, a declarat ca gruparea a fost multumita de evolutiile mijlocasului Ianis Hagi, dar conducerea nu a luat o decizie cu privire la transferul lui definitiv. Problema ar putea sa apara din cauza impactului financiar al pandemiei de coronavirus…

- Spitalele italiene aflate in prima linie a luptei impotriva coronavirusului se confrunta cu munti de deseuri medicale potential contaminate, cum este cazul la Cremona, in Lombardia (nord), unde cantitatea lor s-a dublat in decurs de o luna.

- Masura privind șomajul tehnic suportat de stat a fost așteptata de mediul de afaceri. Exista totuși câteva probleme identificate de consultanții fiscali, dupa ce au citit ordonanța publicata în Monitorul Oficial, și spera ca vor fi facute precizari în perioada urmatoare. E posibil…

- Raspandirea coronavirusului are efecte negative in marea majoritate a sectoarelor economice. Pandemia creata de noul COVID-19 a determinat multe companii sa ia masuri pentru a-si proteja angajatii care astfel au inceput sa lucreze de acasa.