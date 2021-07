Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua luni de pauza, iubitorii fotbalului vor putea urmari din nou meciuri din campionatul intern. Prima etapa din Liga I este programata in perioada 15-19 iulie, balul urmand a fi deschis in aceasta seara, de partida FC Botoșani – FCSB. Runda va fi inchisa luni seara, de partida Dinamo – FC Voluntari.…

- UTA Arad joaca acasa cu Gaz Metan, in play-out-ul Ligii 1, de la 14:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Programul complet din play-out UTA Arad - Gaz Metan Mediaș, liveTEXT de la 14:00 Click AICI pentru live+statistici! UTA Arad - Gaz Metan Mediaș,…

- Poli Iași joaca acasa cu Hermannstadt, in play-out-ul Ligii 1, de la ora 14:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Programul complet din play-out POLI IAȘI - HERMANNSTADT, liveTEXT de la 14:00 Click AICI pentru live+statistici! POLI IAȘI - HERMANNSTADT,…

- Astra Giurgiu joaca acasa cu FC Voluntari, in play-out-ul Ligii 1, de la ora 16:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Programul complet din play-out ASTRA - VOLUNTARI, liveTEXT de la 16:30 Click AICI pentru live+statistici! ASTRA - VOLUNTARI, echipe…

- Dinamo joaca acasa cu Astra Giurgiu, de la ora 20:15, in returul semifinalei de Cupa Romaniei. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. In tur a fost 1-0 pentru giurgiuveniIn cealalta semifinala joaca maine, de la 20:30, Viitorul Pandurii și Craiova,…

- Dinamo și-a revenit dupa doua victorii la rand in Liga 1, insa istoricul deplasarilor la Poli Iași ii sperie pe „cainii” care vizeaza sa se salveze de la retrogradare chiar evitand „barajul”. Poli Iași și Dinamo se intalnesc azi, de la ora 16:30, in etapa cu numarul 6 a play-out-ului Ligii 1. Partida…

- Dinamo și FC Voluntari se intalnesc de la ora 17:00, in runda a 4-a a play-out-ului din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul din play-out-ul Ligii 1 Dinamo - FC Voluntari » LIVE de la 17:00 Live + Statistici…

- Adrian Mititelu Jr. (23 de ani), noul șef al celor de la FC U Craiova dupa condamnarea tatalui sau, a prefațat derby-ul cu Rapid din play-off-ul Ligii 2. FC U Craiova și Rapid se intalnesc azi, de la ora 21:00, in derby-ul rundei #4 al play-off-ului din Liga 2. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT…