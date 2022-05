Importurile de material biologic, cu toate riscurile de rigoare, se vad tot mai mult in piața. Cercetatorii de la SCDA Lovrin anunța ca a fost identificat un patogen neraportat, pana in prezent, in culturile de grau in Romania, dar care acum se manifesta in lanurile de grau din Vestul țarii. “Elementul surpriza al acestui workshop (n.r. – workshop-ul ”Managementul bolilor din culturile de cereale in contextul modificarilor climatice”, organizat de SCDA Lovrin pe 19 mai in colaborare cu ASAS), a fost prezentarea unui nou tablou simptomatic prezent in culturile de grau din Banat care este diferit…