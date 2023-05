Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu, in varsta de 40, a plecat in America, pentru a fi alaturi de fiica ei cea mare, Sienna. Duminica, 21 mai, artista a postat pe contul de socializare imagini, alaturi de care a scris un mesaj emoționant.„Astazi o serbam pe minunata mea Sienna, in avans, ziua ei fiind peste 3 zile! Numai…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se va adresa duminica, 14 mai, tinerilor care vor participa la ceremonia de absolvire a Universitații Virginia Tech in zona metropolitana Washington, D.C., au anunțat reprezentanții universitații.Evenimentul se adreseaza studenților absolvenți din cadrul…

- Irinel Columbeanu iși aniverseaza ziua de naștere pe 27 mai, insa, din pacate fostul afacerist nu o va avea nici anul acesta pe fiica lui, Irina, alaturi. Aceasta a parasit Romania in urma cu cinci ani, și locuiește in America, unde urmeaza studiile.Irinel Columbeanu ii duce dorul fiicei sale, care…

- Irinel Columbeanu s-a desparțit de Oana in urma cu trei ani, iar de atunci nu a mai aparut ca nicio alta femeie. Fostul soț al Monicai Gabor iși dorește sa iși gaseasca femeia potrivita lui.Irina Columbeanu s-a casatorit cu Monica Gabor in 2006, iar in anul 2011 a divorțat. Omul de afaceri a fost mereu…

- Ana-Maria Geoana este pe ultima suta de metri cu pregatirile de nunta. Fiica lui Mircea Geoana și Garrett Cayton se vor casatori in Veneția, dar pana atunci au facut o repetiție intima in Los Angeles. Mihaela și Mircea Geoana și-au vizitat fiica in SUA, pentru a pune la punct ultimele detalii legate…

- Andreea Antonescu, in varsta de 40 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, cu un mesaj emoționant dedicat celei mai importante persoane din viața ei. Artista a devenit recent mama pentru a doua oara, cand a adus-o pe lume pe Victoria. Andreea Antonescu a publicat mai multe imagini cu…

- Frumoasa romanca i-a povestit lui Mihai Morar, la podcast, detalii din intimitatea ei cu cateva nume sonore din industria filmului din America, mai ales ca traiește de peste doua decenii acolo. Alina Pușcau, 41 de ani, este recunoscuta ca fiind una dintre cele mai frumoase romance din ultimele decenii.…