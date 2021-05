Cu ce preț s-ar putea vinde la licitație cele două avioane, utilizate de Ceaușescu și Iliescu Scoaterea la vanzare, prin licitație, a unor avioane prezidențiale e o premiera, iar din aceasta seara sunt scoase la vanzare, prin licitația Artmark, doua aeronave care au aparținut fostului dictator Nicolae Ceaușescu și ex-președintelui Ion Iliescu . 25.000 de euro este prețul de pornire al aeronavelor – un preț conservator raportat la valoarea tehnica pe care seria limitata de 9 avioane BAC o are pentru Romania și pentru istoria tehnica a Blocului european estic, fara a mai vorbi de funcțiunea de protocol pentru care acestea au fost pregatite.. In Romania este un eveniment-premiera, insa la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

