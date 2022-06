Cu autostopul prin Cosmos? Civilizațiile extraterestre ar putea folosi exoplanetele pentru călătorii interstelare Provocarile calatoriei interstelare sunt imense. Cu toate acestea, un om de știința a propus o modalitate mai ușoara de a ne deplasa intre stele: sa lasam planetele care plutesc liber sa ne transporte. Daca are dreptate, acest lucru ar putea schimba modul in care cautam viața in Univers. Science fiction-ul face ca saltul intre stele sa para ușor, adancind astfel enigma de ce extratereștrii nu n Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

