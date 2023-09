Stiri pe aceeasi tema

- Activistul de mediu Gabriel Paun a anunțat pe Facebook faptul ca dosarul penal deschis in urma cu peste opt ani dupa ce a fost batut in padure in timp ce facea fotografii a fost inchis fiindca faptele s-au prescris. Decizia nu este definitiva, iar activistul de mediu intenționeaza sa faca apel.„Dosarul…

- Pe vremea lui Ceaușescu „nu se pomenea o așa bataie de joc fața de tovarașa Justiția” scrie gazetarul Cristian Tudor Popescu, dupa ce fiul in varsta de 28 de ani al unei judecatoare de la Tribunalul Gorj a executat un an de inchisoare dupa ce a lovit mortal cu mașina o femeie. Citeste si Fiu de judecator…

- Pe vremea lui Ceaușescu „nu se pomenea o așa bataie de joc fața de tovarașa Justiția” scrie gazetarul Cristian Tudor Popescu, dupa ce fiul in varsta de 28 de ani al unei judecatoare de la Tribunalul Gorj a executat un an de inchisoare dupa ce a lovit mortal cu mașina o femeie.„Puterea judecatoreasca…

- La o ora dupa ce s-a impraștiat știrea ca academicianul Constantin Balaceanu-Stolnici, gazetarul Cristian Tudor Popescu a ținut sa scrie cateva cuvinte. ”A sucombat un sfant A incetat din viața boierul academician Balaceanu-Stolnici, unul dintre cei mai vomitivi turnatori din istoria Securitații. A…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific pe fostul prim-ministru PSD Victor Ponta, care a demisionat in urma tragediei din Colectiv. Fostul premier, Victor Ponta, explica, intr-o postare pe Facebook, de ce a aceptat sa fie numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu pe probleme…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a numit pe Victor Ponta, fost prim-ministru și fost lider al PSD, in funcția de consilier onorific pe teme economice și relații internaționale. La scurt timp dupa numirea in aceasta funcție, Victor Ponta a avut și o reacție pe masura. Intr-o postare pe contul personal de Facebook,…

- Cristian Tudor Popescu a facut cu noi declarații. Jurnalistul a vorbit deschis despre intreruperea colaborarii sale cu postul de televiziune Digi 24. Cunoscutul gazetar a marturisit ca a fost concediat. Se pare ca nu are planuri de a se intoarce prea curand pe sticla. Ziaristul a vorbit și despre situația…

- Niciun securist nu a fost pana acum judecat și condamnat in Romania pentru fapte de poliție politica. Țineți minte aceasta statistica a nimicului. In cei 33 de ani scurși de la Revoluția romana, judecatorii și procurorii romani s-au ambiționat, cu o incapațanare demna de o cauza mai buna, sa mențina…