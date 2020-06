Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, implicati in tratarea bolnavilor COVID-19, vor primi stimulentul de risc de 2.500 de lei brut, a declarat managerul institutiei, Andras Nagy Robert. El a subliniat ca pe lista se regaseste, potrivit legii, doar personalul medical…

- Presedintele Federatiei Romane de Atletism ( FRA ), Florin Florea, a declarat, miercuri, ca la atletism sportivii au sansa de a face antrenament individual. Acesta a menționat ca in aceste conditii nu stie cati dintre ei vor dori sa intre in cantonament conform ordinului de reluare a activitatii sportive…

- 20 din cele 38 de cadre medicale de la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe au fost diagnosticate cu COVID-19, a anuntat vineri conducerea institutiei. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a precizat ca este vorba atat despre medici, cat si despre asistente,…

- Un numar de 19 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, cu cinci mai multi decat in ziua precedenta, a informat joi conducerea institutiei. „Primul caz confirmat care a ajuns in spitalul nostru a…

- Un numar de 14 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dintre care 7 sunt cadre medicale, a declarat, miercuri, conducerea institutiei. Potrivit directorului medical, dr. Rosu Matyas, doi dintre pacienti prezinta semne de pneumonie,…

- Testele pentru depistarea COVID-19 pot fi facute, incepand din aceasta saptamana, si in judetul Covasna, Ministerul Sanatatii avizand in acest scop un centru medical privat din municipiul Sfantu Gheorghe, care dispune de aparatura si personal specializat. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna,…

- Un numar de 29 de pacienti aflati in carantina, de duminica, la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, dupa confirmarea primului caz de coronavirus in randul personalului medical, au fost externati, testele acestora fiind negative, a anuntat, vineri, conducerea institutiei. „29 de pacienti…

- Protejarea cadrelor medicale, aflate in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus, este unul dintre obiectivele principale ale autoritatilor sanitare din judetul Covasna, a declarat luni, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert. Acesta a mentionat ca…