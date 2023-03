Stiri pe aceeasi tema

- CSM Lugoj, detinatoarea Supercupei Romaniei, a obtinut o victorie scontata, cu scorul de 3- (25-20, 25-17, 25-14) pe terenul echipei FC Arges, duminica, intr-un meci din etapa a 21-a a Diviziei A1 la volei feminin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CSM Lugoj, detinatoarea Supercupei Romaniei, a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-23, 25-15, 25-22), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei feminin. Elizaveta Ruban (17 puncte), Georgiana Popa (13) si Aliona Martiniuc (12) au fost cele mai bune…

- CSM Lugoj a obținut o victorie de 3 puncte și in Cetatea Baniei, intr-un joc contand pentru etapa a XVII-a a Diviziei A1 de volei feminin. Dupa o ora și jumatate de joc, a fost: SCMU Craiova – CSM Lugoj 1-3 (18-25, 18-25, 25-17, 17-25). Punctele formației din Lugoj au fost realizate…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au promovat, cu maxim de puncte, examenul cu CSU NTT Data Cluj și și-au trecut in cont cea de-a noua victorie din actuala ediție a campionatului Diviziei A1. Intr-un joc contand pentru etapa a 16-a, CSM Lugoj s-a impus lejer, cu 3-0 (25-13, 25-18, 25-18), in…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au suferit cea de-a cincea infrangere in actuala ediție a Diviziei A1. Intr-un joc disputat in fața propriilor suporteri, sambata seara, formația din Lugoj a cedat cu 0-3 (23-25, 13-25, 19-25) in fața campioanei CSM Volei Alba Blaj. Echipa din Mica Roma…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut o victorie facila in partida disputata, in deplasare, cu CSM București, contand pentru etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin. Dupa 65 de minute de joc a fost: CSM București – CSM Lugoj 0-3 (18-25, 12-25, 17-25). Punctele formației…

- Intr-un meci contand pentru etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei feminin, CSM Lugoj s-a impus cu 3-2 (13-25, 20-25, 28-26, 25-20, 15-13) in partida cu CSO Voluntari 2005, ajungand, astfel, la cea de-a șaptea victorie in actuala ediție de campionat. Punctele formației din Lugoj au fost realizate…

- CSM Lugoj nu a avut nicio problema sa se impuna și in partida retur cu vicecampioana Portugaliei, Clube Kairos Ponta Delgada, din optimile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce in partida tur a caștigat cu 3-0 in Insulele Azore. In partida retur, disputata miercuri seara, in fața propriilor…