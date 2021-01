Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, care a avut, vineri, o intrevedere cu Asociatia Comunelor din Romania, la cererea acesteia, sustine necesitatea schimbului de idei dintre specialistii din minister si structurile asociative ale autoritatilor administratiei…

- Nici vorba de munca in folosul poporului roman din partea udemeristilor in primele zile de la instalarea in fotoliile de miniștri. Prima declarație a lui Cseke Attila de dupa depunerea juramantului prin care se obliga sa slujesca patria a fost pentru sporirea drepturilor minoritații din care face…

- In data de 18 decembrie 2020, membrii clusterului Bio Oltenia s-au intalnit la Pensiunea Cerna, comuna Vaideeni, județul Valcea pentru a dezbate obiectivele de viitor ale clusterului, in scopul unei dezvoltari sustenabile a localitaților, bazata pe principiile agro-ecologiei și pe identificarea unor…

- Industria de software din Romania va crește cu aproximativ 12,5% in 2020, ajungand la un volum de business de aproximativ 8,2 miliarde de euro, potrivit estimarilor specialiștilor KeysFin, informeaza startupcafe.ro . Cu toate acestea, creșterea este mai temperata decat in 2019, cand sectorul a inregistrat…

- Cum ar fi ca școlile publice și private sa predea dupa modelul Bacalaureatului Internațional? Cum ar fi ca materiile sa fie predate și in limba engleza? Cum ar fi sa știm ca ceea ce invațam la școala ne poate fi la fel de folositor și in Romania, dar și in SUA sau in Singapore? Cum ar fi sa avem și…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor Florin Citu s-au intalnit miercuri cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor, in perspectiva adoptarii de catre Guvern a rectificarii bugetului pentru acest an. „Consultarile s-au axat asupra solutiilor de asigurare a finantarii drepturilor sociale…

- Autoritatile locale din municipiul Mangalia organizeaza, duminica, 1 noiembrie, a.c., ora 17:00, ceremonia de depunere a juramantului si investire in functie a primarului Radu Cristian si a membrilor noului Consiliu Local. Conform rezultatului alegerilor din 27 septembrie, cele 19 mandate de consilieri…

- Ministrul lucrarilor publice, Ion Ștefan, asociat al firmei SC Balcanic Prod SRL, a aprobat, in trei tranșe, in perioada decembrie 2019 - iulie 2020, suma totala de 1.099.864 de lei pentru societatea comerciala la care este asociat. Contactat de Libertatea, Ștefan a declarat ca “nu are nicio firma”,…