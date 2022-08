Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Bacau, procentul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), inregistrat in urma desfașurarii probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamantul preuniversitar este de 74,6%, mai mare decat rata naționala, care este de 70,8%, inainte de contestații.…

- Se lucreaza la primul proiect amplu de modernizare a Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) de la inființarea acestuia, respectiv 1958. Temporar, activitatea se va desfașura in modulele amenajate special in curtea unitații și sunt increzator ca toți vor ințelege situația, atat personalul medical, cat…

- Cu doar trei jucatoare ramase in lot, gruparea bacauana a decis sa-și reia pregatirile luna viitoare, in speranța ca, pana atunci, va gasi parghiile financiare pentriu a-și completa efectivul O noua vara in tranșee pentru antrenorul Florin Grapa și prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau. O…

- In cea de-a 24-a zi a lunii Iunie, Biserica sarbatorește Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul. Fiul Elisabetei și al preotului Zaharia, ultimul mare proroc al Vechiului Testament, cel care face legatura cu Noul Legamant, este cunoscut ca fiind Inaintemergator al Domnului. Pentru ca a prevestit, prin…

- Vești ingrijoratoare apar in privința sorții Autostrazii A13 care ar fi trebuit sa lege Bacaul de Brașov. Astfel, potrivit consilierul ministrului Transporturilor, Catalin Urtoi, firma angajata sa realizeze studiul de fezabilitate a cerut rezilierea contractului. „Astazi a fost o noua sedinta de progres…

- Polițiștii au fost sesizați cu privire la plecarea voluntara a minorului Stoian Razvan Florin,de 15 ani, din Buhuși. La data de 12 iunie a.c, tanarul ar fi plecat voluntar de la domiciliu, insa nu a revenit pana in prezent. Baiatul are 1,65 -1,70 m inalțime, 50-60 kg , astenic, par lung, ondulat, ten…

- In ultimii 11 ani, clubul condus de Ingrid Istrate s-a aflat neintrerupt pe podium in ierarhiile intocmite la finalul fiecarui sezon de catre FRA. In 2021, oneștenii au ocupat locul 1 la secțiunea interna și poziția secunda atat in clasamentul general cat și in cel internațional, conform Federației…

- La data de 23 mai a.c., un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau-in timp ce desfasurau activitati de monitorizare a traficului rutier pe DN 15, pe raza comunei Girleni, au oprit un autoturism pentru nerespectarea regimului legal de viteza. La volan se afla un localnic de 51 de ani,…