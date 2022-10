Stiri pe aceeasi tema

- Mioveni joaca acasa cu Botoșani, de la ora 13:30, in etapa #15 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Mioveni - Botoșani, live de la ora 13:30 Click AICI pentru statistici! Mioveni - Botoșani,…

- Universitatea Craiova și-a adjudecat victoria in prima etapa din Grupa D a Cupei Romaniei, 2-0 cu Hermannstadt, la Mediaș, iar antrenorul Mirel Radoi a apreiat rezultatul și a lasat sa se ințeleaga ca jocul nu l-a mulțumit. „Sunt mulțumit de victorie. E prima partida dupa mult timp cand nu primim gol.…

- Marko Vukcevic (29 de ani), fundașul celor de la UTA, s-a ales cu o accidentare serioasa in urma loviturii primite de Alexandru Pantea (19 ani) in minutul 2 al meciului FCSB - UTA, scor 2-1, de duminica, din SuperLiga. Vezi AICI programul și rezultatele din etapa 1 a grupelor Cupei RomanieiDin grupa…

- Azi, 1 octombrie, de la ora 19, in etapa a 12-a din Superliga de fotbal, CS Mioveni are un meci dificil cu FCU Craiova. A recunoscut asta și antrenorul Flavius Stoican, care spune, totuși, ca ”jucam acasa și avem un moral bun dupa victoria din Cupa Romaniei, in care am marcat patru goluri. Este foarte…

- Universitatea Craiova a sustinut in aceasta dupa amiaza conferinta de presa premergatoare partidei cu FC Voluntari, ce va avea loc vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. La intalnirea cu reprezentantii mass media au luat parte antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, si fundasul Bogdan Vatajelu.…

- Universitatea Craiova a dezamagit profund joi seara, la Mediaș, cand a pierdut cu 1-0 disputa cu AFH Hermannstadt, din etapa 8 a Superligii. La conferința de presa de la finalul disputei, antrenorul Șiinței, Mirel Radoi, s-a aratat dezamagit de prestația alb-albaștrilor. Acesta a subliniat ca echipa…

- Universitatea Craiova are parte de o partida interesanta, la Medias, unde va da piept cu AFC Hermannstadt, nou promovata care a reusit sa stranga puncte frumoase pana acum. Disputa cu sibienii va avea loc joi, de la ora 21.00, si conteaza pentru etapa 8 din Superliga. Stiinta nu a organizat nici de…