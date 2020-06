Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii din orașul Vulcan, in varsta de 11 și 14 ani, au dus, sambata, un caine pe bloc și l-au aruncat in gol, animalul fiind ucis in chinuri groaznice. Poliția a deschis o ancheta și a stabilit identitatea celor doi copii. Oamenii legii au deschis dosar penal. „Au dus pe acoperișul blocului un caine,…

- Polițiștii mureșeni au deschis un dosar penal și efectueaza cercetari cu privire la comiterea unei infracțiuni privind protecția animalelor, dupa ce pe rețelele sociale au aparut imagini cu doi copii care lovesc un caine, cu lopata, sub privirile unor adulți.

- Svastica a fost desenata pe mai multe blocuri, garaje si un panou amplasat pe un loc de joaca dintr-un cartier din Cluj-Napoca, iar Politia a întocmit un dosar penal si efectueaza cercetari pentru raspândirea simbolurilor cu caracter fascist, rasist si xenofob. Reprezentantii…

- Joi seara, autoritațile au luat decizia de a trimite, de la Brașov, la Ploiești, cu elicopterul, trei bolnavi infectați cu coronavirus, care se aflau in stare foarte grava. Din pacate, pe heliportul de la Ghimbav, o femeie de 36 de ani a intrat in stop cardio-respirator și a decedat. Inspectoratul…

- Un barbat din Borșa, județul Maramureș, a lansat o petiție prin care incearca sa convinga oamenii sa participe la slujba de Inviere. Polițiștii s-au autosesizat, iar Parchetul de pe langa Judecatoria Vișeu de Sus i-a deschis dosar penal pentru instigare puliblica.Citește și: Somajul tehnic…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din Sebeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 martie 2020, in jurul orei 00.15, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, l-au depistat pe un […]…