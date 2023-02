Cronologia cutremurelor din Turcia și Siria: Cum s-a desfășurat dezastrul Luni, 6 februarie: 4:17, ora locala: Cutremurul cu magnitudinea 7,8 lovește in apropierea orașului Gaziantep din sudul Turciei, dar cutremurari puternice sunt resimțite in Siria , Liban , Cipru și Irak și provinciile din jurul Kahramanmaras. In Siria, exista rapoarte privind prabușirea unor cladiri prost construite sau deteriorate de conflict. Rapoartele inițiale de la Gaziantep spun ca 70 de persoane au murit. Ora locala 4:28: Primele replici s-au simțit cu un cutremur cu magnitudinea de 6,7. 8 dimineața: Amploarea dezastrului iese la iveala in timp ce guvernatorul provinciei din apropiere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Publicația The Telegraph a documentat felul in care oamenii blocați sub cladirile prabușite in Turcia au apelat la rețelele sociale pentru a cere ajutor. Cutremurul de 7,8 pe scara Richter, urmat de zeci de replici, a ucis peste 1200 de persoane și a ranit alte cateva mii pana la acest moment. Oamenii…

- Un bloc de șase etaje s-a prabușit la cateva ore dupa cutremurul cu magnitudinea 7,8 pe Richter care s-a produs in Turcia, luni dimineața.O filmare publicata pe rețelele de socializare și preluata de mai multe agenții de presa, printre care și Al Jazeera, arata momentul in care cladirea cade brusc,…

- Camerele de supraveghere au surprins momentul in care o cladire de șase etaje din orașul Sanliurfa din sud-estul Turciei se prabușește, luni dimineața, la scurt timp dupa cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter care a provocat peste 500 de decese și mii de persoane ranite in Turcia și Siria.https://www.youtube.com/watch?v=ovefEDPcYuMSanliurfa…

- Un cutremur violent de 7,4 a zguduit sud-estul Turciei in apropiere de granița cu Siria. Aproape 300 de persoane au murit, iar peste 2000 sunt ranite, potrivit Reuters . Agenția de Gestionare a Dezastrelor și Situațiilor de Urgența din Turcia (AFAD) a transmis ca au urmat 42 de replici, cea mai mare…

- Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Regiunea sudica Gaziantep este unul dintre principalele centre industriale…

- Cel puțin 53 persoane au murit in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit sudul Turciei, luni, 6 februarie. Seismul și cele 32 de replici s-au resimțit și in Siria, unde au fost anunțate 42 de decese, relateaza CNN , BBC , The Guardian și Bild . Autoritațile turce au confirmat,…

- Cel puțin 53 persoane au murit in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit sudul Turciei, luni, 6 februarie. Seismul și cele 32 de replici s-au resimțit și in Siria, unde au fost anunțate 42 de decese, relateaza CNN , BBC , The Guardian și Bild . Autoritațile turce au confirmat,…

- Laura Cosoi se afla in vacanța, in Vietnam, alaturi de soțul ei și de cele trei fiice pe care le au impreuna. Vedeta a vorbit despre cele doua zile pe care le-a petrecut in cea mai estica țara din sud-estul Peninsulei Indochineze din Asia de Sud-Est. Cum a fost drumul cu micuțele, dar și cum se bucura…