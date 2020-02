Croatia si Austria au confirmat primele cazuri de coronavirus Croatia si Austria au confirmat, marti, primele cazuri de infectare cu Covid-19.



In cazul Croatiei, este vorba despre o persoana tanara, care prezinta simptome usoare. Austria a raportat doua cazuri in regiunea Tirol.



Prim-ministrul croat Andrej Plenkovic a anuntat primul caz de infectare cu Covid-19 la un pacient care este spitalizat in capitala tarii, scrie The Guardian.



"Pacientul se afla in Zagreb, intr-o clinica pentru boli infectioase. Este vorba despre o persoana tanara, iar el prezinta simptome usoare. Este izolat, iar starea lui este una buna momentan", a… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Astarastoae, fost presedinte al Colegiului Medicilor din Romania si fost rector al Universitatii de Medicina din Iasi, a vorbit despre noul coronavirus, informeaza Evenimentul. Astarastoae a spus ca, inevitabil, virusul va ajunge și in Romania, dar nu și-a imaginat ”nici in cele mai sumbre scenarii”…

- Cumparati o masca pentru a va proteja de riscul infectiei cu coronavirus, deschideti cutia si aflati ca a fost produsa... chiar la Wuhan, în China, locul de unde a izbucnit epidemia.I s-a întâmplat Larei, angajata unei companii care lucreaza pe aeroportul Fiumicino. „M-am…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, la Antena 3, ca MAE ajuta romanii sa se repatrieze din zonele in care coronavirusul face victime, adaugand ca nu s-a confirmat virusul la romanul din Italia internat la Roma."Am urmarit cu foarte multa atenție inca de la inceputul…

- Victima este un barbat in varsta de 50 de ani care s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra, dupa ce s-a intors la Beijing, sapte zile mai tarziu, a anuntat Comitetul pentru Sanatate din capitala chineza.Pacientul a murit…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro. Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux. „Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, a revenit din China, a trecut…

- Doua cazuri de îmbolnavire cu coronavirus au fost confirmate în Franta, unul la Paris si un altul la Bordeaux. Ministrul francez al Sanatatii Agnès Buzyn a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a întrors…

- Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a intrors din China, a trecut prin Wuhan, locul unde au aparut primele cazuri de contaminare cu coronavirus. El este spitalizat intr-un salon izolat si a intrat in contact cu…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.