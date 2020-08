Criza sanitară: Mecanismul european de salvare nu are succes Deși are la dispoziție 240 de miliarde de euro pentru a fi distribuite sub forma de credit țarilor din zona euro, MES nu a primit nicio solicitare înca, nici chiar din partea statelor celor mai afectate de criza economica și sanitara. Cu toate ca ofera împrumuturi la costuri imbatabile, potrivit Les Echos, citat de Rador.



Țarile membre ale zonei euro au la îndemâna un &"sac&" de 240 de miliarde de euro din care pot împrumuta la dobânzi imbatabile, dar în care refuza sa bage mâna. Aceste împrumuturi sunt destinate acoperirii cheltuielilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 14 procurori europeni, printre care si cel roman, au fost numiti pentru un mandat de sase ani, care poate fi prelungit cu maximum trei ani prin decizie a Consiliului UE. Alti opt au fost numiti pentru o perioada de trei ani, intrucat normele tranzitorii aplicabile primului mandat de la…

- "Eu insist, am mai spus acum cateva luni: anul acesta nu vom avea alegeri; vad multe bannere pe strazi/cladiri și nu ințeleg care e rostul lor și cum justifica acei candidați irosirea banilor publici; nu reiau ideea ca abia acum vom resimți pandemia in toata forța ei (in martie-aprilie doar ne-am…

- Romania se afla in prezent pe locul patru in UE, intr-un top al țarilor cu cele mai multe cazuri COVID noi din ultimele doua saptamani, in funcție de populație, arata un raport al Centrului European pentru Controlul și Prevenția Bolilor (ECDC). Asta deși la noi in țara numarul de teste a ramas stabil,…

- Coface: Țarile in care traiesc cei mai mulți romani vor fi cele mai afectate de criza COVID-19, cu scaderi economice cu doua cifre in 2020. Constructiile si retailul, cel mai ridicat grad de risc Spania si Italia vor fi printre cele mai afectate economii de COVID-19, contractandu-se cu 12,8%, respectiv,…

- In cazul unui al doilea val de Covid-19, inchiderea generalizata ar putea da loc calatoriilor europene transfrontaliere, cu foloase pentru sectorul cel mai grav afectat – turismul. Turismul are o pondere de 96% in Italia, 77% in Spania și aproape la fel in Grecia și Portugalia. In UE veniturile din…

- Turismul reprezinta unul dintre cele mai importante sectoare de activitate pentru multe dintre țarile europene. Atat Spania, cat și Portugalia, Grecia și Italia se bazeaza, din punct de vedere economic, pe turism. In criza declanșata de virusul Covid-19, acest sector a fost puternic afectat. Oamenii…

- Cetațenii din Cehia vor putea parasi țara incepand din 15 iunie fara sa mai fie nevoiți sa prezinte la intoarcere dovada unui test negativ de coronavirus. De asemenea, Cehia a anunțat ca primește turiști straini in aceleași condiții, din 19 țari considerate sigure. Printre acestea se numara și Romania,…

- Trei pași pentru scoaterea Europei din criza pandemica. Propunerile Comisiei Europene pentru deschiderea frontierelor intre statele UE și salvarea turismului Comisia Europeana se pregateste sa prezinte, miercuri, recomandarile destinate sa salveze sezonul turistic estival, prin stimularea statelor membre…