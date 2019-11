Criză medicamente. Orban: Taxa clawback inhibă piața medicamentelor '71 de medicamente ar fi ieșit de pe piața. Daca nu aveam decizia instanței, ministerul se facea ca nu exista criza de medicamente. Trebuie sa dam la o parte populismul (...) Se știe ca prețurile la medicamentele compensate și gratuite sunt reglementate, care sunt calculate la o formula pe care trebuie sa o discutam. Nu vin eu acum cu soluții, dar trebuie sa o discutam. Așa cum e acum formula de calcul nu generam stimulente pentru competiție pe piața medicamentelor. (...) Va trebui sa facem o analiza serioasa și sa vedem. Taxa clawback, așa cum a fost gandita, a devenit cel mai mare inhibator… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

