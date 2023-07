Stiri pe aceeasi tema

- Fara voia lui, Cristiano Ronaldo, 38 de ani, a fost protagonistul unui moment bizar in timpul meciului Portugalia - Bosnia 3-0 de aseara, duel contand pentru preliminariile Euro 2024. Cu steagul Portugaliei in mana, un fan a profitat de neatenția agenților de securitate și a patruns pe teren. S-a dus…

- Cristiano Ronaldo a dezvaluit ce planuri are dupa retragerea din cariera de fotbalist Aflat in fotbalul mare din 2002, atunci cind a debutat la Sporting Lisabona, Cristiano Ronaldo evolueaza acum pentru Al-Nassr, in Arabia Saudita. Portughezul mai are contract cu actuala formație pina in vara anului…

- Cristian Ponde (28 de ani), atacantul nascut in Maramureș și ajuns la 10 ani in Academia lui Sporting, semnand primul contract de profesionist la Lisabona, a jucat la naționalele de juniori ale Portugaliei și a ajuns astazi la Farense, cu care a promovat in elita lusitana. Gazeta i-a urmarit cariera…

- Cristiano Ronaldo este din nou in centrul atenției in Arabia Saudita. Starul platit cu 200 de milioane de dolari pe an a marcat un gol senzațional in meciul in care Al Nassr s-a impus cu 3-2 in duelul cu Al Shabab. Atacantul portughez a facut un gest care i-a adus o mulțime de aprecieri, dar […] The…

- Antrenorul roman Mirel Radoi a fost demis din functia de antrenor al echipei saudite de fotbal Al-Tai, a anuntat clubul, miercuri seara, pe Twitter, la o zi dupa ce ''Cavalerii Nordului'' au pierdut acasa meciul cu formatia Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo.

- Mirel Radoi a fost demis de la carma echipei Al Tai, locul 7 in campionatul Arabiei Saudite, informeaza Gazeta Sporturilor. Inainte de infrangerea care a dus la demiterea sa, antrenorul roman a dezvaluit ca are deja doua oferte din Emirate si una din Qatar. Echipa saudita Al Tai a anuntat despartirea…

- Cristiano Ronaldo a marcat doar un gol in ultimele cinci etape, iar gesturile sale arata o stare accentuata de nervozitate. Starul portughez a fost din nou in prim plan și dupa ce Al-Nassr a terminat la egalitate duelul cu Al-Khaleej, iar șansele de a caștiga titlul s-au redus foarte tare. Atacantul…

- Al Raed a pierdut pe terenul lui Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, scor 0-4, in etapa #24 din campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudica, antrenorul, oaspeților, și-a criticat jucatorii la finalul meciului. Tehnicianul roman a scos in evidența greșelile individuale ale elevilor sai și a anunțat…