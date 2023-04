Stiri pe aceeasi tema

- ”Am transmis astazi, spre validare, catre ANAP documentatia pentru lansarea licitatiei necesara proiectarii si autorizarii lucrarilor de construire pentru patru noi pasaje denivelate!”, anunta directorul CNAIR Cristian Pistol. Cele 4 pasaje sunt: intersectie denivelata Centura Bucuresti cu localitatile…

- ”Am transmis astazi la ANAP (pentru validare) documentatia pentru contractul destinat modernizarii DN1A pe sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia (parcul Mogosoaia)! Contractul prevede proiectarea si executia urmatoarelor lucrari: largire la 4 benzi DN1A…

- Primaria Blaj a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru atribuirea proiectarii tehnice și execuției centurii ocolitoare a municipiului Blaj. Contractul propus este in valoare de peste 150 milioane de lei. Șoseaua va avea o lungime de 6,8 kilometri, un viaduct de…

- Tot ce se proiecteaza si se executa in Romania in materie de autostrazi, poduri si cai ferate se face in conformitate cu normele si normativele romanesti si sunt calculate in functie de tipul investitiei, al cladirii, unele dintre ele ajungand la un cutremur de proiectare de 9 grade pe scara Mercalli,…

- ”In data de 13 februarie 2023, a fost semnat un nou contract de lucrari pentru modernizarea Aeroportului International Satu Mare. Este vorba despre contractul «Reabilitarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare», in valoare de 311.849.839 lei. Acesta este cel mai ambitios proiect de dezvoltare…

- Primaria Municipiului Craiova a anuntat ca, in ziua de 03.02.2023, pentru desfasurarea partidei de fotbal dintre echipele U Craiova 1948 SA si U Cluj se vor impune restricții de circulație. Partida va avea loc pe Stadionul Ion Oblemenco. In intervalul orar 18.30 – 22.15 se va restrictiona circulatia…

- Sistem de supraveghere video cu peste 80 de puncte, la Teiuș. Proiect de 265.000 de euro pentru dezvoltarea localitații Orașul Teiuș va beneficia de un sistem profesional de supraveghere video cu peste 80 de puncte și alte investiții pentru dezvoltarea localitații, in valoare de 265.000 de euro, cu…

- Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Autostrazi si Infrastructura Rutiera (CNAIR), a anuntat ca astazi au fost luate ca mai multe decizii importate privind infrastructura rutiera din Muntenia, Moldova si Transilvania. In ceea ce priveste autostrada A8, care ar urma sa lege Iasul…