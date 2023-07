REȘIȚA – Sportivii reșițeni continua sa imbunatațeasca palmaresul Clubului Sportiv Universitatea! Dupa ce Cristian Roiban a devenit nr. 1 in atletismul din Romania la 100 de metri, un alt sportiv a adus prestigiu școlii reșițene! Atletul Cristian Ionescu, deși este cu 5 ani mai tanar fața de sportivii din categoria U23, a obținut medalia de bronz la Campionatele Naționale de tineret, la saritura in lungime cu un Personal Best de 7,04 metri. Antrenorul sportivului este prof. Octavian Barsanu. JCS-Ștefan Moraru The post Cristian Ionescu, saritura de bronz la Naționale appeared first on Caon.ro .