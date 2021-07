Stiri pe aceeasi tema

- ”Anul asta va vor intra 1,9 miliarde de euro in tara din PNRR. PSD bate campii”, a declarat, joi seara, la Digi 24, Cristian Ghinea. Ministrul a explicat ca PNRR va fi aprobat in septembrie de catre Comisia Europeana, apoi va fi Consiliul Ministrilor de Finante care aproba si ”imedat dupa acel moment…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea a anunțat, luni, ca a trimis oficial la Bruxelles Planul Național de Redresare și Reziliența, in baza caruia Romania ar urma sa accese granturi și imprumuturi in valoare de 29,2 miliarde de euro. Ministrul spune ca a incarcat 240 de fișiere…

- Potrivit programului prezentat de Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, in data de 1 iunie se va face reunirea textelor intr-un format pentru publicare, iar in data de 2 iunie va afi publicat integrala si prezentarea PNRR catre publicul larg si jurnalisti.Ministrul Investitiilor…

- Ajustarea bugetului Planului National de Redresare si Rezilienta de la 42 miliarde euro la 29,2 miliarde euro a presupus si modificarea alocarilor pentru proiectul Romania Educata, care va beneficia de 3,7 miliarde euro, respectiv 12% din PNRR, conform unei declaratii comune a ministrului Investitiilor…