Stiri pe aceeasi tema

- Dan Meran a fost ales, vineri, presedinte al Organizatiei PNL Sector 5. La sefia PNL Sector 5 au candidat Dan Meran si Cristian Bacanu, care a fost lider al filialei. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la Conferinta de alegeri interne din cadrul Organizatiei PNL Sector…

- PNL Sector 5 are un președinte in persoana lui Dan Meran. El l-a invins pe Cristian Bacanu cu scorul de 228-176. Dan Meran este un susținator al lui Ludovic Orban, in timp ce Cristian Bacanu, fost avocat al lui Orban trecuse de ceva timp in tabara premierului Florin Cițu. Infrangerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nimeni din partid nu transeaza nici congresul de alegere a conducerii centrale, nici conferinta de alegeri. "Eu nu am transat congresul. Eu de regula nu transez. Eu adun, sustin, promovez, comunic, ajut, construiesc. Nimeni nu transeaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a criticat voalat pe premierul Florin Citu cu ocazia alegerilor pentru sefia PNL Sector 5, acolo unde-l sustine pe Dan Meran in competitia contra lui Cristian Bacanu.

- „Mi-am reafirmat sprijinul meu si al organizatiei PNL Deva pentru Ludovic Orban. Sunt convins ca va castiga un nou mandat de presedinte PNL. Succes, Ludovic Orban! Sunt alaturi de tine!”, a scris Florin Oancea pe pagina sa de Facebook, pe data de 30 mai, dupa Consiliul National al PNL, potrivit G4Media. Postarea…

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…

- ​Consiliul National al PNL se reuneste, duminica, pentru a aproba calendarul alegerilor interne si detaliile pentru Congres. Propunerea Biroului Executiv este ca alegerile în filiale sa înceapa la 1 iunie, iar Congresul sa aiba loc în 25 septembrie, cu prezenta fizica a 5.000 de delegati.…

- Liviu Iolu, membru in Consiliul Național al PLUS, cere public explicații premierului Florin Cițu privind campania de vaccinare și il critica pentru ca „face un exercițiu de PR cu artificii și zurgalai” in timp ce batranii și bolnavii au ramas in mare parte nevaccinați. „Am o cifra. Doar 30% dintre batrani…