Cristi și Sergiu, feciorii ce au creat raiul MOV din Nușeni, vă așteaptă cu decoruri inedite, în weekend, în lavandă Primul weekend in lavanda il puteți petrece in Nușeni. Cristi și Sergiu au lucrat cu drag la decoruri noi, inedite, ca sa imortalizați momentele petrecute in raiul mov. Au și loc de joaca pentru copii și hamace in padure, ca sa va puteți deconecta… Daca nu aveți inca planul ”batut in cuie” pentru acest weekend, Cristi și Sergiu va lanseaza o provocare. Va așteapta sa va deconectați de cotidian și sa va retrageți in ”raiul mov„ de la Nușeni. Cei doi baieți au lucrat, alaturi de prieteni, la crearea unor decoruri inedite, ca sa puteți imortaliza momentele petrecute in natura. Astfel, printre florile… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

