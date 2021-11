Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a atins un nou nivel istoric - de 68.513 dolari - marti, la inceputul sedintei de tranzactionare in Asia, continuandu-si cresterea, dupa ce valoarea tuturor criptomonedelor a depasit luni 3.000 de miliarde de dolari, iar impreuna cu ethereum s-au aprecat cu aproape 70% fata de dolar de la…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a atins un nivel uluitor de mare, de 3.000 de miliarde de dolari, gratie apetitului firmelor din sectorul financiar traditional si interesului investitorilor ingrijorati de evolutia inflatiei, dar și de creșterea Bitcoin care, alaturi de Ethereum, au atins…

- Fluxurile instituționale in produsele Bitcoin ( BTC ) au crescut brusc in octombrie, subliniind sentimentul optimist reinnoit in jurul criptomonedei emblematice. Produsele de investiții criptografice au inregistrat fluxuri de 288 de milioane de dolari in saptamana incheiata pe 31 octombrie,…

- Banii atrasi de la inceputul acestui an in acest sector au depasit deja suma acumulata in 2020, potrivit unui raport realizat de firma de analiza Dealroom si agentia de promovare London & Partners. In acelasi timp, investiiile in tehnologia de combatere a schimbarilor climatice au crescut de patru ori…

- “Piata IPO globala a continuat sa creasca intr-un ritm accelerat in al treilea trimestru al anului 2021, marcand cel mai activ trimestru trei (T3) din ultimii 20 de ani, atat din punctul de vedere al numarului de tranzactii, cat si al valorii acestora”, conform raportului EY. In trimestrul 3 2021, s-au…

- Criptomonedele pot provoca o criza financiara globala de amploarea celei din 2008, daca nu vor fi introduse reglementari dure, a declarat viceguvernatorul Bancii Angliei responsabil cu stabilitatea financiara, Jon Cunliffe, transmite Reuters.Cunliffe a comparat ritmul de crestere a pietei…

- Cunliffe a comparat ritmul de crestere a pietei criptoactivelor, de la 16 miliarde de dolari in urma cu cinci ani la 2.300 de miliarde de dolari in prezent, cu piata ipotecilor subprime de 1.200 de miliarde de dolari in 2008. ”Cand ceva din sistemul financiar creste foarte rapid si intr-un spatiu care…

- Principalele criptomonede au scazut in urma unei saptamani marcate de volatilitate, pe fondul temerilor cu privire la impactul generat de Bitcoin asupra mediului, noteaza Yahoo Finance. Bitcoin a scazut pana la ora publicarii stirii cu 0,7% de-a lungul ultimelor 24 de ore, pretul ajungand…