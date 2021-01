Stiri pe aceeasi tema

Primele doze de vaccin anti-COVID vor ajunge in Romania intre Craciun și Revelion și va fi o tranșa simbolica, de pana in 10.000 de doze, din care vor putea fi vaccinați 5.000 de oameni

In cursul zilei de ieri TurdaNews informa despre faptul ca aproape 100 de persoane au fost pacalite dupa ce au inchiriat o cabana pentru noaptea de Revelion in Cluj, totul cu plata in avans, doar ca...

Aproape 100 de persoane au fost pacalite dupa ce au inchiriat o cabana pentru noaptea de Revelion in Cluj, totul cu plata in avans, doar ca imobilul nu exista!

Un echipaj de terapie intensiva a fost solicitat, dupa ce o femeie de 40 de ani a fost prinsa sub o autoutilitara.

- O noua crima șocanta a avut loc in Romania, de aceasta data in Maramureș, unde o femeie a fost ucisa și incendiata.Victima a fost gasita de vecini in spatele gospodariei sale din Baia Sprie, relateaza Realitatea Plus.Pentru ca nu o mai vazusera de cateva zile, vecinii s-au dus sa verifice daca femeia…

O femeie in varsta de 47 ani, din municipiul Turda, județul Cluj, a plecat de la domiciliu in data de 5 noiembrie a.c., insa nu s-a mai intors.

- A trecut o saptamana de cand o femeie a fost gasita moarta și incendiata pe un camp din județul Giurgiu, iar criminalul este și acum in libertate. Intre timp, victima a fost identificata : este o femeie de 32 de ani care locuia in orașul Bufea, din județul Ilfov.

- Un barbat din Iași este acuzat de uciderea soției sale, dupa ce acesta ar fi batut-o crunt, imediat dupa ce participase la priveghiul mamei sale. Cea care a facut descoperirea terifianta a fost chiar una dintre fiicele celor doi soți.