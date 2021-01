Stiri pe aceeasi tema

- Investigațiile imagistice realizate cu ajutorul Computerului Tomograf (CT) reprezinta una dintre metodele de evaluare a gradului de infecție cu SARS CoV 2. Rezultatul scanarilor CT, coroborat cu rezultatul analizelor de sange, arata daca pacientul se indreapta spre o evoluție moderata sau severa a bolii.…

- Deși autoritațile, in frunte cu Klaus Iohannis, Raed Arafat și fostul premier Ludovic Orban tot susțin, de cateva saptamani, ca Romania se afla pe un trend descendent in ceea ce privește numarul de noi infectari, situația din spitale ramane, in continuare, critica. De exemplu, paturile de…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara a facut un apel catre romani, sa sarbatoreasca aceste zile intr-un mod intelept si sa nu se expuna imbolnavirii. Acesta este convins ca mai este putin pana la momentul in care vom scapa de cosmarul COVID-19.

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara se așteapta la creșterea contaminarilor cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, in luna ianuarie. Medicul recomanda sarbatori in familia restransa, masca la orice contact, iar viitorilor guvernanți accent…

- Mihail Neamțu, candidatul PMP Timiș la alegerile parlamentare din 6 decembrie, a anunțat luni, intr-un mesaj pe Facebook, ca s-a infectat cu coronavirus și ca este internat la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. In mesajul sau, politicianul susține ca a ajuns la spital dupa ce s-a autoizolat la domiciliu…

- Mihail Neamțu, candidatul PMP pentru o loc de deputat de Timiș, a anunțat ca are coronavirus, iar dupa o perioada de 10 de zile in care a stat acasa, a decis sa se interneze, din cauza faptului ca starea de sanatate i s-a deteriorat. Neamțu se afla in Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara. Șef…

- Un pacient cu coronavirus, care a fost internat 12 zile la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara, a publicat un mesaj, pentru a le raspunde tuturor celor care nu cred: „Da, e naspa, iar spitalele sunt pline. Am fost zece in salon. Cand se elibera un pat nu dura 5 minute si era ocupat cu alt pacient”.…

- Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea face o dezvaluire-bomba, in ceea ce il privește pe doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara.Potrivit lui Gheorghe Piperea, medicul Virgil Musta ar caștiga o suma uriașa din testarea pentru COVID-19. Citește AICI ce SUMA…