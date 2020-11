CREȘTE numărul de cazuri COVID19 în rândul copiilor, avertizează Ministerul Sănătății

Crește numarul de cazuri COVID-19 în rândul copiilor, atenționeaza Ministerul Sanatații. Autoritațile vor sa creasca numarul de paturi de la ATI la 1.600, în contextul în care se înmulțesc numarul de cazuri de coronavirus în toate categoriile de vârsta. În momentul de fața sunt 1.300 de paturi, din care 1.056 sunt deja ocupate. De asemenea, vor exista schimbari și în ceea ce privește protocolul de tratament al pacienților care stau acasa și au forme ușoare ale bolii. Ei trebuie sa fie monitorizați… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

monitorulcj.ro

