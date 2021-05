Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus ca Israelul este un "stat terorist", in contextul ciocnirilor violente intre palestinieni si fortele de securitate israeliene la Ierusalim, relateaza DPA.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat Israelul drept un stat "terorist crud" sambata seara, la Ankara, intr-un discurs in care a facut referire la violentele de vineri de pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, soldate cu peste 200 de raniti, informeaza AFP. "Israelul, stat terorist…

- Cel puțin 163 de palestinieni și șase ofițeri din poliția israeliana au fost raniți in Ierusalim, in urma confruntarilor violente produse vineri seara, informeaza BBC.Cei mai mulți au fost raniți la moscheea Al-Aqsa, unde poliția israeliana a tras gloanțe de cauciuc și a folosit grenade lacrimogene…

- O piața dintr-un oraș israelian va purta numele Regina-Mama Elena a Romaniei. Inaugurarea a avut loc ieri și a reunit oficiali israelieni, supraviețuitori ai Holocaustului și familiile lor, precum și reprezentanți ai comunitații israelienilor originari din Romania. Au luat cuvantul dl. Rami Greenberg,…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca social democrații sunt de acord cu protestele care au cuprins intreaga țara in ultimele zile, insa doar atat timp cat acestea sunt pașnice. „Nu dorim sub nicio forma sa politizam protestele care au loc in intreaga țara, dar trebuie sa amintim…

- Sefii institutiilor europene vor discuta vineri prin videoconferinta cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan despre relatiile dintre UE si Turcia, care va fi unul dintre subiectele viitorului summit european, au anuntat joi purtatorii lor de cuvant, potrivit AFP. "Presedinta Comisiei…