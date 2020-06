Creierul se dezvoltă mai bine din cauza stresului din copilărie Stresul din primii ani de viata poate duce la o maturizare mai rapida a anumitor regiuni ale creierului in timpul adolescentei. De asemenea, stresul resimtit mai tirziu in viata duce la o maturizare mai lenta a creierului unui adolescent. Acestea sint rezultatele unui studiu pe termen lung condus de cercetatorii de la Universitatea Radboud in care 37 de persoane au fost monitorizate timp de 20 de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

